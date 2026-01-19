Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Астон Мартин» перестал быть поставщиком сейфти-каров для Формулы-1 — The Race

«Астон Мартин» перестал быть поставщиком сейфти-каров для Формулы-1 — The Race
Комментарии

Британский автоконцерн «Астон Мартин» завершил соглашение о поставке сейфти-каров для Формулы-1, сообщает издание The Race.

Теперь единственной компанией, осуществляющей данную услугу, является немецкий «Мерседес».

Напомним, «Астон Мартин» занимался поставкой сейфти-каров для престижнейшей гоночной серии мира с 2021 года. За время сотрудничества машина модели Vantage подвергалась критике со стороны команд и пилотов. На Гран-при 2022 года голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен назвал её «зелёной черепахой». В 2024 году «Астон Мартин» представил модернизированную версию, увеличив её мощность на 150 л.с. – до 656 л.с., в 2025-м — версию мощностью 670 л.с.

Материалы по теме
В Формуле-1 поменяли сейфти-кар прямо по ходу сезона. Чем этот «Астон» лучше прежнего?
Фото
В Формуле-1 поменяли сейфти-кар прямо по ходу сезона. Чем этот «Астон» лучше прежнего?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android