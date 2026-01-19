«Астон Мартин» перестал быть поставщиком сейфти-каров для Формулы-1 — The Race

Британский автоконцерн «Астон Мартин» завершил соглашение о поставке сейфти-каров для Формулы-1, сообщает издание The Race.

Теперь единственной компанией, осуществляющей данную услугу, является немецкий «Мерседес».

Напомним, «Астон Мартин» занимался поставкой сейфти-каров для престижнейшей гоночной серии мира с 2021 года. За время сотрудничества машина модели Vantage подвергалась критике со стороны команд и пилотов. На Гран-при 2022 года голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен назвал её «зелёной черепахой». В 2024 году «Астон Мартин» представил модернизированную версию, увеличив её мощность на 150 л.с. – до 656 л.с., в 2025-м — версию мощностью 670 л.с.