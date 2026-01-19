Скидки
Фото: «Хаас» показал ливрею на сезон-2026 Формулы-1
Американская команда Формулы-1 «Хаас» представила ливрею на следующий сезон. Соответствующими фотографиями поделился инсайдер Томас Махер на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в прошлом сезоне «Королевских гонок» «Хаас» занял восьмое место в Кубке конструкторов. Американская команда набрала 79 очков. Трофей завоевал «Макларен» (833 очка). В новом сезоне команду будут представлять британец Оливер Берман и француз Эстебан Окон – они же выступали за «Хаас» в прошлом году.

Ранее «Ред Булл» оригинально показал ливрею на сезон-2026. Австрийская команда это сделала с помощью самолёта.

