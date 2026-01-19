Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Почти сюрреалистично». Аяо Комацу — о презентации ливреи «Хааса» на сезон-2026

«Почти сюрреалистично». Аяо Комацу — о презентации ливреи «Хааса» на сезон-2026
Комментарии

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу поделился мнением о ливрее команды на сезон-2026. Американская команда показала её сегодня, 19 января.

«Кажется почти сюрреалистичным представлять новую машину так рано в этом году, но от этого не менее волнительно вступать в новую кампанию – особенно в ту, где так сильно изменился регламент. Мы полностью сосредоточены на подготовке к неделе шейкдауна в Барселоне. Все члены команды приложили колоссальные усилия, чтобы уложиться в такие сжатые сроки между окончанием прошлого сезона и выводом машины на трассу в январе.

Разумеется, что после стольких разговоров нам не терпится увидеть, как эти болиды проявят себя и с какими вызовами мы столкнёмся в ходе реализации наших программ тестов в преддверии Австралии. Время на трассе в Испании и Бахрейне будет иметь решающее значение, и, хотя мы знаем, что на этом пути возникнут трудности, мы делаем это, потому что увлечены Формулой-1», — приводит слова Комацу пресс-служба команды.

Материалы по теме
Фото: «Хаас» показал ливрею на сезон-2026 Формулы-1

«Хаас» встретил Грожана аплодисментами в концовке тестов:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android