«Почти сюрреалистично». Аяо Комацу — о презентации ливреи «Хааса» на сезон-2026

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу поделился мнением о ливрее команды на сезон-2026. Американская команда показала её сегодня, 19 января.

«Кажется почти сюрреалистичным представлять новую машину так рано в этом году, но от этого не менее волнительно вступать в новую кампанию – особенно в ту, где так сильно изменился регламент. Мы полностью сосредоточены на подготовке к неделе шейкдауна в Барселоне. Все члены команды приложили колоссальные усилия, чтобы уложиться в такие сжатые сроки между окончанием прошлого сезона и выводом машины на трассу в январе.

Разумеется, что после стольких разговоров нам не терпится увидеть, как эти болиды проявят себя и с какими вызовами мы столкнёмся в ходе реализации наших программ тестов в преддверии Австралии. Время на трассе в Испании и Бахрейне будет иметь решающее значение, и, хотя мы знаем, что на этом пути возникнут трудности, мы делаем это, потому что увлечены Формулой-1», — приводит слова Комацу пресс-служба команды.

