Оливер Берман высказался о перспективах «Хааса» в новом сезоне Формулы-1

Пилот «Хааса» Оливер Берман поделился мнением о перспективах команды в новом сезоне Формулы-1.

— Можно ли сейчас строить какие то ожидания и через сколько гонок станет понятен настоящий порядок сил?

— Сейчас невозможно понять, на каком уровне мы находимся. Всё, что я вижу в части работы команды, даёт позитивные ощущения, но мы не знаем, как мы будем смотреться относительно остальных. Реально станет понятно только в квалификации в Австралии. Даже после этого в первых гонках надёжность машин будет играть огромную роль. С новыми правилами многие команды и гонщики будут допускать ошибки, поэтому определить реальную расстановку сил будет непросто, – приводит слова Бермана пресс-служба «Хааса».

