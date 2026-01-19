Окон — о машинах Ф-1 2026 года: можно забывать всё, чему мы учились, начиная с картинга

Пилот «Хааса» француз Эстебан Окон поделился впечатлениями от работы на симуляторе в рамках подготовки к сезону-2026.

«Очень специфическое управление машиной. Потребуется гораздо больше контроля за двигателем и гибридной системой. Сама же машина ощущается довольно хорошо. Баланс неплох, хотя мы только начали работу на симуляторе, нужно увидеть, как всё будет в реальности, но уровень сцепления хороший.

Очевидно, главные изменения касаются мотора, и подготовка к этому будет ключевой. Пилотировать придётся иначе. Думаю, можно забывать всё, чему мы учились, начиная с картинга. Будет интересно изучить новый стиль, надеюсь обрести с ним скорость», — приводит слова Окона пресс-служба «Хааса».