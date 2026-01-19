«Пришло время шоу». «Феррари» тизерит новые гоночные комбинезоны на сезон-2026

Итальянская команда «Феррари» опубликовала видео, на котором пилоты Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон демонстрируют новые гоночные комбинезоны на сезон-2026.

«Пришло время шоу», — подписала видео пресс-служба команды в социальной сети Х.

Напомним, в минувшем году семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон занял шестое место в личном зачёте пилотов. Его напарник Шарль Леклер по итогам сезона финишировал пятым.

Расписание презентаций команд Формулы-1:

20 января – «Ауди» (ливрея);

23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;

2 февраля — «Мерседес»;

3 февраля — «Уильямс»;

в ночь с 8 на 9 февраля на Супербоуле — «Кадиллак»;

9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».