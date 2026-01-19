Джордж Расселл: хочу коллекционировать болиды Ф-1, но лимит расходов не позволяет

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл заявил, что из-за бюджетного ограничения (cost cap) в Формуле-1 у него нет возможности коллекционировать гоночные автомобили. Британец раскрыл, что пытался включить получение машины в свой контракт, но безуспешно.

«Я бы с удовольствием коллекционировал свои собственные болиды Формулы-1, однако из-за ограничений бюджета мы по-прежнему производим только три-четыре монокока в год. 20 лет назад, когда команды могли проводить неограниченное количество тестов, каждая команда строила от 15 до 20 шасси.

Я пытался приобрести болид Формулы-1 во время последних переговоров по контракту, но, к сожалению, это не удалось.

Я хотел бы, чтобы команды могли производить некоторые монококи вне бюджетного ограничения. У нас достаточно копий всех видов других деталей. Каждый гонщик имеет пять двигателей в год. «Мерседес», по-моему, производит около 60 в год. У нас также достаточно задних крыльев: с высокой, средней и низкой прижимной силой. Есть также достаточно передних крыльев и днищ. У нас есть как минимум 10 комплектов всех остальных деталей. Однако у нас только три или четыре монокока. Может быть, мне стоит поговорить об этом с ФИА», — приводит слова Расселла издание RacingNews365.

Ранее команды часто дарили пилотам их болиды по окончании сезона или карьеры. Последним известным случаем стал переход Карлоса Сайнса из «Феррари»: ему подарили SF-75, на котором он одержал первую победу.