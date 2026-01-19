Фото: Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер в комбинезонах «Феррари» для сезона-2026 Ф-1

Стали доступны фотографии новых гоночных комбинезонов итальянской команды Формулы-1 «Феррари», в которых пилоты Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер проведут сезон 2026 года. Их опубликовала пресс-служба команды в социальных сетях.
Фото: Scuderia Ferrari HP
Фото: Scuderia Ferrari HP
Фото: Scuderia Ferrari HP
Фото: Scuderia Ferrari HP
Фото: Scuderia Ferrari HP
Фото: Scuderia Ferrari HP
Расписание презентаций команд Формулы-1:
20 января – «Ауди» (ливрея);
23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;
2 февраля — «Мерседес»;
3 февраля — «Уильямс»;
в ночь с 8 на 9 февраля на Супербоуле — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».
Напомним, действующим чемпионом мира в личном зачёте является пилот «Макларена» Ландо Норрис. Кубок конструкторов остался у британского «Макларена». «Феррари» по итогам сезона стала четвёртой.