Фото: Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер в комбинезонах «Феррари» для сезона-2026 Ф-1

Стали доступны фотографии новых гоночных комбинезонов итальянской команды Формулы-1 «Феррари», в которых пилоты Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер проведут сезон 2026 года. Их опубликовала пресс-служба команды в социальных сетях.

Фото: Scuderia Ferrari HP

Расписание презентаций команд Формулы-1:

20 января – «Ауди» (ливрея);

23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;

2 февраля — «Мерседес»;

3 февраля — «Уильямс»;

в ночь с 8 на 9 февраля на Супербоуле — «Кадиллак»;

9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».

Напомним, действующим чемпионом мира в личном зачёте является пилот «Макларена» Ландо Норрис. Кубок конструкторов остался у британского «Макларена». «Феррари» по итогам сезона стала четвёртой.