Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Фото: Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер в комбинезонах «Феррари» для сезона-2026 Ф-1

Фото: Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер в комбинезонах «Феррари» для сезона-2026 Ф-1
Комментарии

Стали доступны фотографии новых гоночных комбинезонов итальянской команды Формулы-1 «Феррари», в которых пилоты Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер проведут сезон 2026 года. Их опубликовала пресс-служба команды в социальных сетях.

Фото: Scuderia Ferrari HP

Фото: Scuderia Ferrari HP

Фото: Scuderia Ferrari HP

Фото: Scuderia Ferrari HP

Фото: Scuderia Ferrari HP

Фото: Scuderia Ferrari HP

Расписание презентаций команд Формулы-1:

20 января – «Ауди» (ливрея);
23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;
2 февраля — «Мерседес»;
3 февраля — «Уильямс»;
в ночь с 8 на 9 февраля на Супербоуле — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».

Напомним, действующим чемпионом мира в личном зачёте является пилот «Макларена» Ландо Норрис. Кубок конструкторов остался у британского «Макларена». «Феррари» по итогам сезона стала четвёртой.

Сейчас читают:
«Феррари» в панике, а «Ред Булл» взорвётся? Последние слухи о расстановке сил в Ф-1
«Феррари» в панике, а «Ред Булл» взорвётся? Последние слухи о расстановке сил в Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android