Технический директор «Хааса» раскрыл, что работа над VF-26 началась ещё в 2024 году

Технический директор команды «Хаас» Андреа Де Зордо раскрыл подробности работы над новым болидом VF-26, которая велась параллельно с развитием предыдущих моделей. Он объяснил, как команда распределяла ресурсы между проектами.

— Работа над VF-26 началась давно, но как вы управляете двумя автомобильными программами одновременно и как распределяете команду?
— На самом деле всё началось во второй половине 2024 года, когда небольшая группа занималась концепцией новой машины, и так продолжалось до запуска VF-25. Разделение ресурсов продолжало усиливаться по мере приближения программы 2026 года, и после летнего перерыва в прошлом сезоне произошёл полный переход. Небольшая группа инженеров продолжала работу над VF-25 почти до самого конца сезона из-за плотной борьбы в чемпионате, и управление этим процессом было непростой задачей. Суть была в том, чтобы определить ключевые приоритеты для разработки машин на 2025 и 2026 годы, при этом не растрачивая чрезмерно много времени и ресурсов на сезон-2025, который, как мы заранее знали, обещал быть крайне напряжённым, — приводит слова Де Зордо пресс-служба команды.

