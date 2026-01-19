Скидки
Igora Drive Snow Challenge — второй этап — результаты

На автодроме «Игора Драйв» прошёл второй этап Igora Drive Snow Challenge
Комментарии

На автодроме «Игора Драйв» завершился второй этап зимней серии Igora Drive Snow Challenge. Гонка прошла 18 января по специальной снежно-ледовой конфигурации шоссейно-кольцевой трассы протяжённостью 4189 метров.

Фото: «Игора Драйв»

Участники стартовали в туман, а финишировали уже в темноте. В зачётных группах «Передний привод», «Задний привод» и «Задний привод 3000» соревновались 15 экипажей на автомобилях, оснащённых каркасами безопасности.

Фото: «Игора Драйв»

Результаты второго этапа Igora Drive Snow Challenge:

«Передний привод»
1. Fire Register Racing Team — Пётр Плотников и Дмитрий Саватеев.
2. VRC-team 91 — Евгений Сапунов, Дмитрий Мордкович и Павел Туфрин.
3. VRC-team 19 — Полина Каткова, Михаил Юшенков, Павел Кричевский.

«Задний привод»
1. «Северное сияние» — Андрей Чернычко, Роман Русаков, Александр Львов.
2. ThugRanch 14 — Дмитрий Крылов, Максим Быстров, Андрей Богданов и Вячеслав Калашников.
3. Atlas Racing Team — Сергей Чуканов, Максим Скорик, Георгий Баранков, Антон Васильев.

«Задний привод 3000»
1. 360 Race — Дмитрий Воронов, Денис Питиримов, Дмитрий Никончук.
2. Time4Race-55 — Роман Смоляков, Макар Юрченко.

Фото: «Игора Драйв»

Финальный этап чемпионата Igora Drive Snow Challenge, который определит первых в истории победителей серии, состоится в феврале.

