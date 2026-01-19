На автодроме «Игора Драйв» прошёл второй этап Igora Drive Snow Challenge

На автодроме «Игора Драйв» завершился второй этап зимней серии Igora Drive Snow Challenge. Гонка прошла 18 января по специальной снежно-ледовой конфигурации шоссейно-кольцевой трассы протяжённостью 4189 метров.
Фото: «Игора Драйв»
Участники стартовали в туман, а финишировали уже в темноте. В зачётных группах «Передний привод», «Задний привод» и «Задний привод 3000» соревновались 15 экипажей на автомобилях, оснащённых каркасами безопасности.
Фото: «Игора Драйв»
Результаты второго этапа Igora Drive Snow Challenge:
«Передний привод»
1. Fire Register Racing Team — Пётр Плотников и Дмитрий Саватеев.
2. VRC-team 91 — Евгений Сапунов, Дмитрий Мордкович и Павел Туфрин.
3. VRC-team 19 — Полина Каткова, Михаил Юшенков, Павел Кричевский.
«Задний привод»
1. «Северное сияние» — Андрей Чернычко, Роман Русаков, Александр Львов.
2. ThugRanch 14 — Дмитрий Крылов, Максим Быстров, Андрей Богданов и Вячеслав Калашников.
3. Atlas Racing Team — Сергей Чуканов, Максим Скорик, Георгий Баранков, Антон Васильев.
«Задний привод 3000»
1. 360 Race — Дмитрий Воронов, Денис Питиримов, Дмитрий Никончук.
2. Time4Race-55 — Роман Смоляков, Макар Юрченко.
Фото: «Игора Драйв»
Финальный этап чемпионата Igora Drive Snow Challenge, который определит первых в истории победителей серии, состоится в феврале.