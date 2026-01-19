«С небольшим оттенком голубого». Леклер оценил новые комбинезоны «Феррари» на сезон-2026

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился в социальных сетях фотографиями, на которых он одет в новый гоночный комбинезон на сезон-2026 Формулы-1.

Фото: Из личного архива Шарля Леклера

«Всё ещё красный, но с небольшим оттенком голубого», — подписал фотографии пилот в своём аккаунте в социальной сети Х.

По итогам сезона 2025 года Шарль занял пятое место в личном зачёте пилотов Формулы-1 с 242 очками на счету. Его напарник, а также семикратный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон расположился на шестой позиции (156 очков). Чемпионом мира стал пилот «Макларена» Ландо Норрис.

Расписание презентаций команд Формулы-1:

20 января – «Ауди» (ливрея);

23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;

2 февраля — «Мерседес»;

3 февраля — «Уильямс»;

в ночь с 8 на 9 февраля на Супербоуле — «Кадиллак»;

9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».