«С небольшим оттенком голубого». Леклер оценил новые комбинезоны «Феррари» на сезон-2026

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился в социальных сетях фотографиями, на которых он одет в новый гоночный комбинезон на сезон-2026 Формулы-1.
Фото: Из личного архива Шарля Леклера
«Всё ещё красный, но с небольшим оттенком голубого», — подписал фотографии пилот в своём аккаунте в социальной сети Х.
По итогам сезона 2025 года Шарль занял пятое место в личном зачёте пилотов Формулы-1 с 242 очками на счету. Его напарник, а также семикратный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон расположился на шестой позиции (156 очков). Чемпионом мира стал пилот «Макларена» Ландо Норрис.
Расписание презентаций команд Формулы-1:
20 января – «Ауди» (ливрея);
23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;
2 февраля — «Мерседес»;
3 февраля — «Уильямс»;
в ночь с 8 на 9 февраля на Супербоуле — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».