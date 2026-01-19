Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Астон Мартин» ввели 60-часовые смены для подготовки «радикального» болида — источник

В «Астон Мартин» ввели 60-часовые смены для подготовки «радикального» болида — источник
Комментарии

Согласно информации, озвученной испанским журналистом Хавьером Иглесиасом на стриме в Twitch для издания SoyMotor, на заводе команды «Астон Мартин» введён жёсткий режим работы в рамках подготовки к сезону Формулы-1 2026 года.

Рабочие с ноября трудятся по 60 часов в неделю, а некоторые даже обедают на территории предприятия, чтобы не терять время. Такой режим продлится до февраля включительно. Источник утверждает, что напряжённый темп привёл к тому, что часть сотрудников не выдержала нагрузки и сменила работу.

Инсайдеры, знакомые с проектом новой машины AMR26, называют его «радикальным» и «очень безумным» в различных аспектах. По их данным, болид будет отличаться не только аэродинамикой, но и «другими ключевыми компонентами».

Материалы по теме
«Астон Мартин» перестал быть поставщиком сейфти-каров для Формулы-1 — The Race
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android