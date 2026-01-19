В «Астон Мартин» ввели 60-часовые смены для подготовки «радикального» болида — источник

Согласно информации, озвученной испанским журналистом Хавьером Иглесиасом на стриме в Twitch для издания SoyMotor, на заводе команды «Астон Мартин» введён жёсткий режим работы в рамках подготовки к сезону Формулы-1 2026 года.

Рабочие с ноября трудятся по 60 часов в неделю, а некоторые даже обедают на территории предприятия, чтобы не терять время. Такой режим продлится до февраля включительно. Источник утверждает, что напряжённый темп привёл к тому, что часть сотрудников не выдержала нагрузки и сменила работу.

Инсайдеры, знакомые с проектом новой машины AMR26, называют его «радикальным» и «очень безумным» в различных аспектах. По их данным, болид будет отличаться не только аэродинамикой, но и «другими ключевыми компонентами».