«Это катастрофа». Ральф Шумахер заявил, что в «Феррари» разрабатывают два болида

«Это катастрофа». Ральф Шумахер заявил, что в «Феррари» разрабатывают два болида
Экс-пилот Формулы-1 Ральф Шумахер заявил, что в «Феррари» разрабатывают две разные машины для сезона-2026. По мнению немца, такой подход грозит катастрофическими последствиями.

«То, что слышно между строк, — это снова катастрофа в «Феррари». Они разрабатывают две машины, и я почти понимаю почему, поскольку у [Шарля] Леклера и [Льюиса] Хэмилтона совершенно разные взгляды на автомобиль. Если это так, то это катастрофа с самого начала. Так нельзя — разрабатывать две разные машины», — заявил Шумахер в интервью для подкаста Backstage Boxengasse.

Шумахер добавил, что следующий сезон станет решающим для команды и, в частности, для её руководителя Фредерика Вассёра. Если ожидаемого прогресса не последует, в итальянской команде могут произойти серьёзные кадровые перестановки.

