Авто Новости

«Феррари» объявила о партнёрстве с WHOOP для мониторинга здоровья команды

«Феррари» объявила о партнёрстве с WHOOP для мониторинга здоровья команды
«Феррари» объявила о заключении партнёрского соглашения с компанией WHOOP, которая станет официальным поставщиком фитнес-браслетов для команды. Об этом сообщила пресс-служба «Скудерии».

Соглашение вступит в силу с начала сезона Формулы-1 2026 года. Устройства WHOOP будут выданы членам команды для мониторинга ключевых показателей здоровья, включая сон, уровень стресса и восстановление.

«Партнёрство с WHOOP позволяет расширить наш подход, основанный на данных, за пределы машины — на человеческий фактор. Мы объединяем наш опыт в области высокопроизводительной инженерии с экспертизой WHOOP в области здоровья человека», — приводит слова главного по доходам гоночного подразделения «Феррари» Лоренцо Джорджетти пресс-служба команды.

