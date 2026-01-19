Скидки
Колапинто не примет участия в первом выезде нового болида «Альпин» на трассу — источник

Команда «Альпин» намерена провести первый выезд нового болида A526 на автодроме Сильверстоун, но за руль сядет только Пьер Гасли. Его напарник Франко Колапинто не будет участвовать в управлении машиной на этом этапе. Об этом сообщает издание Les Alpinistes.

Этот заезд в рамках съёмочного дня имеет строго ограниченный пробег в 200 км и не предполагает никаких работ по настройке производительности. Предполагается, что Пьер Гасли проедет около 100 км на укороченной конфигурации трассы, в то время как его напарник Франко Колапинто продолжит работу в симуляторе на базе команды в Энстоуне.

Официальная презентация ливреи автомобиля состоится в Барселоне на день позже, 23 января.

