Комацу — о руководстве Штайнера: коммуникация оказалась катастрофой, мы не были командой

Комацу — о руководстве Штайнера: коммуникация оказалась катастрофой, мы не были командой
Руководитель команды «Хаас» Аяо Комацу рассказал о проблемах в коллективе при руководстве Гюнтера Штайнера. Японский специалист признался, что в 2023 году был готов покинуть команду из-за отсутствия слаженной работы.

«Коммуникация оказалась катастрофой. Не было прозрачности в политике [команды] и общении. Люди не разговаривали друг с другом, не было прозрачности, согласованности, открытого обсуждения. Мы не вели себя как команда. А это ключ к тому, чтобы все находились на одной волне и работали в безопасной обстановке, где никто никого не винит. Ведь единственное, что важно, — найти решение. Раньше такого профессионального подхода не было. Если мы попытались бы решить проблему два или три года назад, мы просто вечно спорили бы о том, в чём же состоит настоящая причина», — заявил Комацу в подкасте High Performance.

На вопрос, мог ли он обсудить эти вопросы со Штайнером, Комацу ответил: «Я старался изо всех сил». В разговоре он также признался, что в 2023 году в Баку был готов уйти из команды из-за отсутствия прогресса.

