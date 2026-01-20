Перес — о годе без Формулы-1: я много путешествовал, но на многое не хватило времени

Пилот команды «Кадиллак» Серхио Перес рассказал, как провёл год вне Формулы-1 после ухода из «Ред Булл».

«Я много путешествовал. Был в Африке дважды, мне понравилось. Культура, спокойствие, пейзажи, животные… Ещё наслаждался временем с детьми. Было много поездок с ними и с друзьями. Но всё равно не хватило времени на многое. Я хотел использовать этот год, чтобы лучше организовать семейный быт и уделить время гольфу. Не получилось», — заявил Перес в подкасте Cracks podcast.

По словам гонщика, он «закончил тем, что работал гораздо больше, чем предполагал», так как уже в конце августа подписал контракт с «Кадиллаком».