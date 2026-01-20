Скидки
«Ауди» представила мерч на 2026 год

«Ауди» представила мерч на 2026 год
Комментарии

Команда Формулы-1 «Ауди» в сотрудничестве с немецким производителем спортивной одежды, обуви и аксессуаров adidas представила мерч на 2026 год.

Фото: Adidas Motorsport

Фото: Adidas Motorsport

Фото: Adidas Motorsport

Фото: Adidas Motorsport

«Решётка стала ещё громче. Представляем первую в истории коллекцию Audi Revolut F1 Team», — подписала серию фотографий пресс-служба adidas в социальных сетях.

Это первый официальный мерч бренда, созданный специально для выхода в Формулу-1.

Расписание презентаций команд Формулы-1:

20 января – «Ауди» (ливрея);
23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;
2 февраля — «Мерседес»;
3 февраля — «Уильямс»;
в ночь с 8 на 9 февраля на Супербоуле — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».

«Ауди» единственная в Формуле-1 смогла приблизиться к минимальному весу болида — инсайдер
