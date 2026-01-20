Фото: представлен мотор «Хонды» для «Астон Мартин» в Формуле-1

Команда «Астон Мартин» и компания «Хонда» анонсировали новый этап технического сотрудничества на специальном мероприятии в Токио, Япония. С 2026 года японский производитель станет заводским партнёром британской команды в Формуле-1.

Фото: astonmartinf1.com

В презентации приняли участие владелец «Астон Мартин» Лоуренс Стролл, генеральный директор «Хонды» Тосихиро Мибе, а также глава Формулы-1 Стефано Доменикали. Сотрудничество предусматривает поставку силовых установок «Хонды» для команды начиная с сезона-2026.

Фото: astonmartinf1.com

«Рад отметить начало нашего сотрудничества с «Хондой» здесь, в Токио. «Астон Мартин» и «Хонда» разделяют общие ценности, которые и объединили нас с прицелом на 2026 год и дальнейшее будущее. Мы уверены, что располагаем всеми элементами, необходимыми для борьбы за победы, полностью доверяем силовой установке «Хонды» и инженерам, стоящим за её разработкой», — приводит слова Стролла пресс-служба «Астон Мартин».

Официальная презентация болида «Астон Мартин Арамко» для сезона-2026 запланирована на следующий месяц и пройдёт в Саудовской Аравии. Первый этап чемпионата состоится в марте в Мельбурне.

«Хонда» впервые запустила новый двигатель команды «Астон Мартин»: