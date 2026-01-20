Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Комацу: даже самая большая команда Ф-1 сейчас не скажет, что готова к новым правилам

Комацу: даже самая большая команда Ф-1 сейчас не скажет, что готова к новым правилам
Комментарии

Глава команды «Хаас» японец Аяо Комацу высказался о подготовке команды к предстоящему сезону Формулы-1.

«Мы довольно агрессивно растём как команда, но в то же время нам приходится осваивать абсолютно новые правила. Это огромный вызов, но постоянно доказываем, как это произошло в Мельбурне в прошлом году, что способны реагировать. И продолжаем улучшаться.

Не думаю, что какая-либо команда, даже самая большая, сейчас может сказать, что она полностью готова к новым правилам. Для нас же этот вызов ещё больше», — приводит слова Аяо Комацу издание Motorsport Italia.

Материалы по теме
«Почти сюрреалистично». Аяо Комацу — о презентации ливреи «Хааса» на сезон-2026

Самые именитые гоночные команды Формулы-1

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android