Комацу: даже самая большая команда Ф-1 сейчас не скажет, что готова к новым правилам

Глава команды «Хаас» японец Аяо Комацу высказался о подготовке команды к предстоящему сезону Формулы-1.

«Мы довольно агрессивно растём как команда, но в то же время нам приходится осваивать абсолютно новые правила. Это огромный вызов, но постоянно доказываем, как это произошло в Мельбурне в прошлом году, что способны реагировать. И продолжаем улучшаться.

Не думаю, что какая-либо команда, даже самая большая, сейчас может сказать, что она полностью готова к новым правилам. Для нас же этот вызов ещё больше», — приводит слова Аяо Комацу издание Motorsport Italia.

