В «Астон Мартин» высказались по теме степени сжатия двигателей перед сезоном-2026

Директор по стратегии «Астон Мартин» Энди Кауэлл дал комментарий по поводу обсуждения степени сжатия двигателей в рамках нового регламента. Ранее сообщалось, что в «Мерседесе» нашли способ фактически сохранить прежнюю степень сжатия в цилиндрах, хотя по регламенту она должна быть снижена.

«Тема степени сжатия — вопрос, который всегда всплывает при введении нового технического регламента. Каждый участник изучает правила и старается выжать максимум. Степень сжатия, безусловно, является ключевым аспектом, обеспечивающим тепловую эффективность двигателя внутреннего сгорания, поэтому её всегда стараются доводить до предела. Уверен, так поступает каждый производитель силовых установок. Как уже упоминалось, задача ФИА — следить за тем, чтобы все интерпретировали регламент честно и одинаково, эта работа идёт прямо сейчас», — сказал Кауэлл на презентации мотора «Хонды» для «Астон Мартин».

