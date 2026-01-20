Открыта продажа билетов на юбилейный фестиваль GARAGE FEST Игора Драйв – 2026

18 и 19 июля на автодроме в Ленинградской области пройдёт пятый фестиваль музыки, скорости и драйва GARAGE FEST Игора Драйв – 2026. В 2026 году фестиваль по традиции объединит несколько автоспортивных событий, разноформатную музыкальную программу, выставку самых быстрых машин страны в зоне RDRC и обширную выставочную зону «Автокультура», в которой будут представлены классические и редкие автомобили разных эпох.

Фото: Игора Драйв

Главной новинкой программы станет гонка на выносливость «1000 километров Игора Драйв», которая соберет лучших кольцевых пилотов страны. На старт выйдут экипажи на различной технике, в том числе суперкары Mercedes-AMG и Lamborghini классов GT3, разнообразные автомобили GT4, набирающие популярность в стране спортивные прототипы, а также хорошо известные автомобили мирового Туринга (TCR). На преодоление дистанции в 1000 километров пилотам понадобится около восьми часов гоночного времени.

Как и в прошлые годы, в рамках фестиваля пройдёт этап Открытого чемпионата РДС по дрифту RDS Open. Для пилотов это одно из самых сложных и престижных соревнований сезона, а для зрителей — уникальная возможность оказаться максимально близко от проносящихся в эффектных скольжениях машин, почувствовать запах дыма и напряжение борьбы. Из-за уникального характера трассы итоги этапа RDS Open в рамках GARAGE FEST Игора Драйв часто преподносят сюрпризы.

Фото: Игора Драйв

В зоне RDRC будут представлены автомобили, которые принимают участие в чемпионате и Кубке России по дрэг-рейсингу: могучие промоды мощностью до 4500 л. с., эффектные дрэгстеры длиной до восьми метров, глубоко модифицированные дорожные машины, двигатели которых развивают более 1000 л. с. В программе фестиваля предусмотрены шоу-заезды на главной прямой шоссейно-кольцевой трассы. Зрители смогут почувствовать всю мощь этих машин, услышать рёв моторов, увидеть их заезды с первых секунд старта и до эффектного раскрытия тормозного парашюта на финише.

Традиционными участниками фестиваля станут лучшие молодые команды автопроектировщиков и конструкторов из ведущих технических вузов страны, которые представят свои формульные болиды в рамках Всероссийских инженерных соревнований «Формула Студент». Участники должны всего за год разработать и построить гоночный автомобиль, а затем защитить свой проект перед авторитетным жюри и выдержать многочисленные заезды.

На площадке «Автокультура» можно будет увидеть классические спортивные и гоночные машины, редкие версии современных автомобилей, золотой фонд советского автопрома и жемчужины мирового автомобилестроения. В лектории «Автокультуры» ведущие эксперты, журналисты, блогеры и представители мира автоспорта обсудят актуальные темы автомобильного мира.

Фото: Игора Драйв

Автомобили — участники «Автокультуры» не просто красиво расставлены по площадке: несколько раз в день будет проходить дефиле, во время которого ведущий расскажет интересные факты о машинах, а в один из дней фестиваля состоится масштабный парад на шоссейно-кольцевой трассе.

Каждый день фестиваля GARAGE FEST Игора Драйв 2026 будет завершаться концертной программой, в которой представлены как молодые исполнители, так и звезды музыкальной сцены.

Большое количество тематических зон от партнёров фестиваля, обширный фуд-корт с разнообразной кухней, яркие фотозоны, зона отдыха для посетителей с детьми, команда аниматоров, возглавляемая талисманом автодрома Рысью Сидом, и другие развлечения сделают пребывание на фестивале комфортным для всей семьи.

Фото: Игора Драйв

Билеты на фестиваль GARAGE FEST Игора Драйв 2026 уже доступны для покупки на сайте. До 31 января стоимость взрослого билета на два дня всего 3 000 рублей. Дети до 6 лет включительно в сопровождении взрослого проходят бесплатно.

