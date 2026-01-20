Скидки
Комацу: машины, которые увидят на тестах в Испании, не будут гоняться в Австралии

Глава «Хааса» японец Аяо Комацу считает, что болиды сезона-2026 претерпят существенные изменения с момента первых тестов в Испании в январе до первого этапа в Австралии.

«Машина, которую увидят на тестах в Барселоне, не будет той машиной, которая будет гоняться в Австралии. Думаю, это касается всех, потому что ещё слишком рано.

Ситуация была бы иной, если бы до первой гонки был всего один тест, за две недели, но до первой гонки больше месяца, и команды ещё не закончили работу на аэродинамической трубе. Машины, которые они будут тестировать в Барселоне и даже в первую неделю в Бахрейне, будут менее завершёнными, чем те, что поедут в гонке в Австралии», — приводит слова Комацу Motorsport Italia.

Комментарии
