Директор по проектированию болидов покинет «Мерседес» — The Race

Директор «Мерседеса» по проектированию болидов Джон Оуэн покинет свой пост. Об этом информирует The Race. Оуэн начал карьеру в Формуле 1 в «Заубере». В 2007 году он перешёл в команду из Брэкли, которая тогда ещё выступала как заводская команда «Хонды». Специалист участвовал в создании всех чемпионских машин команды современного периода.

После завершения передачи обязанностей новым директором по проектированию болидов станет Джакомо Тортора. Оуэн останется в команде до середины сезона, чтобы обеспечить плавный переход, а затем возьмёт карьерный перерыв.

Ранее пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о возможном преимуществе моторов «Мерседеса» в сезоне-2026.

