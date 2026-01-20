Росс Браун рассказал, как вместо Хэмилтона в «Мерседес» мог перейти Хюлькенберг

Бывший руководитель «Мерседеса» Росс Браун вспомнил, если бы переговоры с Льюисом Хэмилтоном на сезон-2013 не увенчались успехом, вместо Михаэля Шумахера в команде мог бы оказаться Нико Хюлькенберг.

«Когда работал в «Мерседесе», мы почти пригласили Нико, потому что не знали, как сложится ситуация с Льюисом на сезон-2013. Мы столкнулись с трудностями при закрытии сделки с Хэмилтоном, Нико был в резерве. Он вёл себя очень профессионально и понимал всю сложность ситуации. Я постарался быть максимально прозрачным и объяснил ему, что шанс попасть в «Мерседес» есть, но всё зависит от того, какое решение примет Льюис. Когда Хэмилтон в итоге подписал контракт, мы смогли уладить ситуацию с Нико и объяснить, что продвижение вперёд невозможно. Но мне было интересно работать с ним. Считаю его отличным гонщиком», — приводит слова Брауна пресс-служба Формулы-1.

В итоге Хэмилтон подписал контракт с «Мерседесом», а Хюлькенберг перешёл в «Заубер», где сформировал немецкий дуэт с Нико Росбергом.

