Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Хонде» не исключили проблемы с разработкой двигателя 2026 года для «Астон Мартин»

В «Хонде» не исключили проблемы с разработкой двигателя 2026 года для «Астон Мартин»
Комментарии

Кодзи Ватанабэ, президент «Хонда Рейсинг», высказался о подготовке к предстоящему сезону Формулы-1. Напомним, компания станет поставщиком двигателя внутреннего сгорания для «Астон Мартин».

«Конечно, если собираемся навязывать конкуренцию, мы должны быть полны решимости побеждать. Однако регламент 2026 года чрезвычайно сложен с технической точки зрения, возможно, у нас возникнут трудности.

На данном этапе до каких-либо тестов на трассе не знаем, насколько велика разница с соперниками, поэтому придётся подождать и посмотреть, что будет на тестах. В долгосрочной перспективе мы нацелены бороться за чемпионство», — приводит слова Ватанабэ издание Motorsport.

Материалы по теме
В «Астон Мартин» высказались по теме степени сжатия в двигателе перед сезоном-2026
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android