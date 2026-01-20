В «Хонде» не исключили проблемы с разработкой двигателя 2026 года для «Астон Мартин»

Кодзи Ватанабэ, президент «Хонда Рейсинг», высказался о подготовке к предстоящему сезону Формулы-1. Напомним, компания станет поставщиком двигателя внутреннего сгорания для «Астон Мартин».

«Конечно, если собираемся навязывать конкуренцию, мы должны быть полны решимости побеждать. Однако регламент 2026 года чрезвычайно сложен с технической точки зрения, возможно, у нас возникнут трудности.

На данном этапе до каких-либо тестов на трассе не знаем, насколько велика разница с соперниками, поэтому придётся подождать и посмотреть, что будет на тестах. В долгосрочной перспективе мы нацелены бороться за чемпионство», — приводит слова Ватанабэ издание Motorsport.