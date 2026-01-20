Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Инсайдер: Хэмилтон будет работать на тестах в Испании с гоночным инженером Леклера

Инсайдер: Хэмилтон будет работать на тестах в Испании с гоночным инженером Леклера
Комментарии

Семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон будет работать на предстоящих закрытых тестах в Барселоне (Испания) с Брайаном Боцци — гоночным инженером своего напарника, монегаска Шарля Леклера, сообщает обозреватель Джулиано Дукесса.

Напомним, ранее стало известно, что Рикардо Адами, гоночный инженер Хэмилтона, перешёл на должность главы академии «Феррари». Замена в настоящий момент ищется.

Первые закрытые тесты в Барселоне пройдут с 26 по 30 января. Ежегодные тесты в Бахрейне пройдут в феврале, первый — с 11 по 13 февраля, второй – с 18 по 20 февраля.

Материалы по теме
Фото: Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер в комбинезонах «Феррари» для сезона-2026 Ф-1

«Феррари» впервые завела двигатель на машине 2026 года

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android