Инсайдер: Хэмилтон будет работать на тестах в Испании с гоночным инженером Леклера

Семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон будет работать на предстоящих закрытых тестах в Барселоне (Испания) с Брайаном Боцци — гоночным инженером своего напарника, монегаска Шарля Леклера, сообщает обозреватель Джулиано Дукесса.

Напомним, ранее стало известно, что Рикардо Адами, гоночный инженер Хэмилтона, перешёл на должность главы академии «Феррари». Замена в настоящий момент ищется.

Первые закрытые тесты в Барселоне пройдут с 26 по 30 января. Ежегодные тесты в Бахрейне пройдут в феврале, первый — с 11 по 13 февраля, второй – с 18 по 20 февраля.

«Феррари» впервые завела двигатель на машине 2026 года