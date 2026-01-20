В Италии раскрыли планы «Феррари» по работе с болидом на тестах в Барселоне

Авторитетное итальянское издание Corriere della Sera поделилось подробностями относительно планов «Феррари» во время тестов в Барселоне (Испания). По сведениям источника, команда намерена сосредоточиться на проверке надёжности мотора, работе с электрическими системами, настройке тяги и работе с новой тормозной системой болида.

Так как использование топлива высокой эффективности и окончательной конфигурации аэродинамики пока невозможно, болид будет ездить с ограниченной нагрузкой в поворотах. Для тестов, как ожидается, «Пирелли» предоставит три самых жёстких комплекта шин: C1, C2 и C3.

Также отмечается, что у Льюиса Хэмилтона на тестах пока не будет постоянного инженера — Риккардо Адами займётся другими обязанностями, а за подготовку обоих пилотов в Барселоне будет отвечать Брайан Боззи.