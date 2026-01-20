Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Издание oe24 раскрыло детали контракта Нико Хюлькенберга в «Ауди» на сезон-2026

Издание oe24 раскрыло детали контракта Нико Хюлькенберга в «Ауди» на сезон-2026
Комментарии

Издание oe24 раскрыло детали контракта пилота «Ауди» немца Нико Хюлькенберга на предстоящий сезон Формулы-1.

По информации ресурса, зарплата Хюлькенберга за сезон составит € 5 млн ($ 5,85 млн). Помимо этого, предусмотрены бонусы. За каждое очко в личном зачёте немецкий пилот будет получать € 50 тыс.

Напомним, презентация ливреи нового болида «Ауди» состоится 20 января в Берлине (Германия).

Расписание презентаций команд Формулы-1:

15 января — «Ред Булл», «Рейсинг Буллз» (ливреи);
19 января — «Хаас» (ливрея);
20 января – «Ауди» (ливрея);
23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;
2 февраля — «Мерседес»;
3 февраля — «Уильямс»;
в ночь с 8 на 9 февраля на Супербоуле — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».

Материалы по теме
«Ауди» единственная в Формуле-1 смогла приблизиться к минимальному весу болида — инсайдер
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android