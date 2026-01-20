Скидки
Главная Авто Новости

Фото: Карлос Сайнс и Алекс Албон представили мерч «Уильямса» на сезон-2026

Фото: Карлос Сайнс и Алекс Албон представили мерч «Уильямса» на сезон-2026
Британская команда Формулы-1 «Уильямс» совместно с брендом New Era представила командную экипировку на сезон-2026 на специальном мероприятии в Лондоне. Новая коллекция будет использоваться гонщиками Карлосом Сайнсом и Алексом Албоном, а также инженерами и персоналом команды на протяжении всех 24 гонок сезона.

Фото: williamsf1.com

Отмечается, что в коллекции есть дождевики, утеплённые куртки, жилеты, поло, худи и футболки, а также широкий ассортимент головных уборов — кепки, вязаные шапки – все с логотипом команды.

Фото: williamsf1.com

Ранее Албон провёл подгонку сиденья в новом болиде «Уильямса» к сезону-2026.

