Марио Андретти: Хэмилтон может снова стать чемпионом мира

Чемпион мира 1978 года Марио Андретти считает, что ещё рано списывать со счетов семикратного обладателя титула, пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона, несмотря на неудачный сезон-2025.

«Не считаю, что его вообще можно списывать. Слишком много таланта, чтобы сказать: «Ну, нет». Как мне кажется, всё зависит от него. Не знаю, какая у него психологическая ситуация, насколько высоко желание сражаться, но в его таланте сомнений нет.

Невозможно сомневаться, когда у него такой послужной список. Он однозначно может снова стать чемпионом», – приводит слова Андретти GPBlog.

Напомним, ранее стало известно, что Рикардо Адами, гоночный инженер Хэмилтона, перешёл на должность главы академии «Феррари». Замена в настоящий момент ищется.

Первые закрытые тесты в Барселоне пройдут с 26 по 30 января. Ежегодные тесты в Бахрейне пройдут в феврале, первый — с 11 по 13 февраля, второй – с 18 по 20 февраля.