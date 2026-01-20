В «Астон Мартин» сообщили время начала презентации машины 9 февраля

Британская команда Формулы-1 «Астон Мартин» сообщила время онлайн-презентации болида AMR26.

Начало презентации намечено на 21:15 мск, а машину 2026 года покажут в 22:00.

Прямой эфир презентации коллектива будет доступен на канале команды в TikTok.

Текущий график презентаций команд Формулы-1:

20 января — «Ауди» (ливрея);

23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;

2 февраля — «Мерседес»;

3 февраля — «Уильямс»;

8 февраля — «Кадиллак»;

9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».

Напомним, действующим чемпионом мира в личном зачёте является пилот «Макларена» Ландо Норрис. Кубок конструкторов остался у британского «Макларена». «Феррари» по итогам сезона стала четвёртой.