«Вмешательства были обоснованными». Пиастри — о «правилах папайи»

«Вмешательства были обоснованными». Пиастри — о «правилах папайи»
Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался о правилах борьбы с его напарником Ландо Норрисом.

«Об этом много говорили. Как мне кажется, в команде об этом говорили гораздо меньше, и это не настолько большая история, как все представляют. У нас есть свой подход к гонкам, и он постоянно развивается. Мы будем изучать и уже изучали, нужно ли действовать, как раньше. Мы во всём разберёмся, прежде чем начнётся сезон.

Но, как мне кажется, вмешательства всегда были обоснованными. Мы можем немного что-то изменить, если решим, что так будет лучше», – цитирует Пиастри Motorsport.

Пиастри занял третье место в личном зачёте по итогам сезона-2025 Формулы-1.

