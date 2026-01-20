Первые тесты болида «Рейсинг Буллз» 2026 года. Видео

В социальных сетях появилось видео с обкатки болида «Рейсинг Буллз» 2026 года, которую проводил новичок команды Арвид Линдблад.

Напомним, Линдблад вылетел с трассы во время первой попытки обкатки. Причиной этого стала проблема с задними тормозами. Нынешний сезон станет для Линдблада дебютным в Формуле-1.

Текущий график презентаций команд Формулы-1:

20 января — «Ауди» (ливрея);

23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;

2 февраля — «Мерседес»;

3 февраля — «Уильямс»;

8 февраля — «Кадиллак»;

9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».

Напомним, действующим чемпионом мира в личном зачёте является пилот «Макларена» Ландо Норрис. Кубок конструкторов остался у британского «Макларена». «Феррари» по итогам сезона стала четвёртой.