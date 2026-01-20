Шарль Леклер представил шлем на сезон-2026

Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер показал шлем, в котором он будет выступать в сезоне-2026 Формулы-1. Новый шлем сохраняет в себе привычные красно-белые элементы, посвящённые флагу Монако, но в дизайн были добавлены нежно-голубые оттенки.

Фото: Страница Шарля Леклера в соцсетях

Текущий график презентаций команд Формулы-1:

20 января — «Ауди» (ливрея);

23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;

2 февраля — «Мерседес»;

3 февраля — «Уильямс»;

8 февраля — «Кадиллак»;

9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».

Напомним, действующим чемпионом мира в личном зачёте является пилот «Макларена» Ландо Норрис. Кубок конструкторов остался у британского «Макларена». «Феррари» по итогам сезона стала четвёртой.