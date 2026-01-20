Бортолето: выступать за четыре кольца — мечта, ставшая явью

Бразильский гонщик «Ауди» Габриэл Бортолето высказался о будущих выступлениях за заводскую команду.

«Выступать за четыре кольца, бренд, который обладает настолько яркой и успешной историей в автоспорте, это, говоря проще, мечта, ставшая явью. Я с детства слышал о доминировании «Ауди» в Ле-Мане и ралли, и быть избранным для того, чтобы продолжить это наследие в Формуле-1, — это невероятная честь. Это возможность, которая выпадает раз в жизни.

Я чувствую вес ответственности, но, что важнее, я чувствую невероятную мотивацию учиться и совершенствоваться вместе с командой. Я готов отдать все силы, чтобы помочь написать великую главу для команды «Ауди», — приводит слова Бортолето пресс-служба команды.