Хюлькенберг: перспектива быть с «Ауди» в самом начале её пути — невероятно захватывающе

Комментарии

Немецкий гонщик «Ауди» Нико Хюлькенберг высказался о будущих выступлениях за заводскую команду.

«Проведя много лет в паддоке Формулы-1, учишься различать амбиции и возможности. Сегодня я чувствую глубокий подход и невероятную энергию, которая отличает эту команду. Мы — настоящая заводская команда с чётким долгосрочным видением, подкреплённым огромными ресурсами и экспертизой мирового уровня.

Для гонщика перспектива быть с «Ауди» в самом начале её пути — это невероятно захватывающе. У нас есть шанс создать вместе нечто особенное, и я нетерпением жду возможности вывести эту машину на трассу в Мельбурне», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба команды.

