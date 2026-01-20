Уитли: наша миссия — внедрить чемпионскую ДНК в каждую клеточку команды «Ауди»

Руководитель «Ауди» Джонатан Уитли высказался о заводской команде и её дебюте в Формуле-1.

«Этот автомобиль — физическое воплощение тысяч часов напряжённой работы огромной команды талантливых людей на наших базах. Мы начинаем это путешествие с огромной гордостью, но также со скромностью. Это лишь первый день долгой кампании. Наша миссия — внедрить чемпионскую ДНК в каждую клеточку этой команды, создать культуру стойкости, точности и неустанного поиска, в которой мы не остановимся ни перед чем, чтобы добиться наилучших результатов.

Вызов, который волнует всех нас, это создание команды, которая становится сильнее с каждым кругом, с каждым брифингом, с каждой гонкой. Мы будем воплощать на трассе наши амбиции день за днём, решение за решением», — приводит слова Уитли пресс-служба команды.