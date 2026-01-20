Бинотто оценил перспективы подачи протеста на «Мерседес» на Гран-при Австралии

Руководитель «Ауди» Маттиа Бинотто высказался о возможном нарушении регламента по моторам со стороны «Мерседеса».

«Если это правда, то разница в производительности и времени круга будет значительной, и это может сыграть роль в предстоящем сезоне. Мы обсудим, как улучшить или разработать методологию, которая позволит в будущем измерять степень сжатия в рабочих условиях.

Сегодня мы проводим измерения в холодных условиях, когда двигатель разобран. Мы же пытаемся разработать методологию, которая позволяла бы в реальном времени измерять степень сжатия, когда машина на трассе. Я надеюсь, что на этой встрече мы сможем лучше понять, как мы станем работать в будущем.

Протесты? Чтобы подать протест, вы должны знать, против чего протестуете», — приводит слова Бинотто The Race.