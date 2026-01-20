«Должны быть равные условия». В «Ауди» высказались о моторах «Мерседеса»

Технический директор «Ауди» Джеймс Ки высказался о возможном нарушении регламента по моторам со стороны «Мерседеса».

«Я считаю, что, если это обходит правила, это должно кем-то контролироваться. Мы доверяем ФИА в этом вопросе, ведь никто не хочет пропускать сезон, если у вас явное преимущество, но вы не можете его использовать. Надеюсь, ФИА примет верное решение.

Должны быть равные условия. Если кто-то придумает хитрый диффузор, вы скажете, что неправильно, если другие не могут его использовать. Мы с этим никогда не согласимся», — приводит слова Джеймса Ки The Race.

Ранее Маттиа Бинотто оценил перспективы подачи протеста на «Мерседес» на Гран-при Австралии.