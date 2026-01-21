Ральф Шумахер рассказал, почему переход Ферстаппена в «Мерседес» маловероятен

Экс-пилот Формулы-1 Ральф Шумахер считает, что человеческий фактор может помешать потенциальному переходу Макса Ферстаппена в «Мерседес». По мнению немца, четырёхкратный чемпион мира и руководитель команды Тото Вольф «не сочетаются».

«По-моему, эта проблема станет для нас актуальной только в том случае, если машина по какой-то причине перестанет быть конкурентной. С другой стороны, какие у него есть альтернативы? Я всё ещё не представляю, как Макс Ферстаппен и Тото Вольф смогут сработаться. Они как-то не сочетаются; не знаю почему.

Конечно, такая команда, как «Макларен», сделала бы для Макса всё, если бы у них была возможность и свободное место. То же самое можно сказать и об «Астон Мартин».

«Ред Булл», конечно, для него как дом. Должен сказать, что в конце прошлого сезона Макс чувствовал себя там невероятно комфортно, и это действительно ощущается — команда стала единым целым. Так что я бы это сейчас вообще не ставил под сомнение. И где ещё он может найти нечто подобное? Эта команда, по правде говоря, принадлежит ему, можно прямо так и сказать», — сказал Шумахер в интервью для подкаста Backstage Boxengasse.