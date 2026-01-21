«Макларен» объявил о многолетнем партнёрстве с Puma по производству гоночной экипировки

С 2026 года международный спортивный бренд Puma станет официальным поставщиком экипировки для всех команд «Макларена» и выпустит коллекции фан-мерча.

Соглашение охватывает производство гоночной формы и повседневной одежды для Формулы-1, IndyCar, команд в F1 Academy и симуляторного подразделения, а с 2027 года — и для проекта в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC).

Фото: PUMA

«Для Puma большая честь начать новую главу, приветствуя «Макларен», чемпионов 2025 года, в качестве наших новых партнёров», — приводит слова гендиректора Puma Артура Хёльда пресс-служба бренда.

Коллаборация включает две линии: Replica Collection — точные копии экипировки команды, и Lifestyle Collection — уличная одежда, вдохновлённая гоночным наследием коллектива. Первая коллекция повседневной одежды поступила в продажу 20 января, а реплики гоночной формы будут доступны к покупке со 2 февраля.

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун отметил, что инновационный подход Puma к дизайну позволит предложить болельщикам по всему миру яркие коллекции и уникальный опыт, начиная с первого этапа сезона в Австралии.