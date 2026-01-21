Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Журналист: Ньюи мог бы считать Леклера подходящим пилотом для своих машин

Журналист: Ньюи мог бы считать Леклера подходящим пилотом для своих машин
Комментарии

Немецкий журналист Ральф Бах предположил, что легендарный конструктор и руководитель команды «Астон Мартин» Эдриан Ньюи счёл бы пилота «Феррари» Шарля Леклера «идеальным гонщиком» для управления его болида.

«Ньюи, насколько я слышал, считает, что стиль вождения Леклера лучше всего подходит для управления его машинами. В последние годы в «Ред Булл» болиды строились под Ферстаппена, и они были самыми быстрыми, когда находился пилот, который мог ими управлять. Так что я думаю, что «Астон Мартин» и Ньюи высоко оценивают Леклера именно за его стиль вождения, который должен быть очень похож на стиль Макса Ферстаппена. Это может сыграть ключевую роль для такого конструктора, как он», — отметил Бах во время прямого эфира на YouTube-канале для издания F1-Insider.

Материалы по теме
Инсайдер: Хэмилтон будет работать на тестах в Испании с гоночным инженером Леклера
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android