Болид «Ауди» проехал на шейкдауне лишь четверть разрешённой дистанции

Новая команда «Ауди» во время первого выезда на трассу 9 января в Барселоне смогла проехать только 50 километров из максимально разрешённых 200. Несмотря на это, в команде назвали шейкдаун успешным, поскольку главной целью было подтверждение работоспособности болида и силовой установки.

«Мы хотели выехать на трассу как можно быстрее. Всё было очень сжато зимой, это был очень интенсивный год для нас. Но мы получили необходимые исходные данные, что, по правде говоря, просто блестяще», — приводит слова Ки издание Motorsport.

Он также отметил, что аварии пилота Габриэля Бортолето на Гран-при Бразилии-2025 создали дополнительную нагрузку на производственный отдел, которому пришлось параллельно изготавливать запчасти для прошлогодней машины, но команде всё равно удалось уложиться в график.