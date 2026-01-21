Скидки
В «Ауди» высказались о решении так рано проверить новую машину на трассе

Комментарии

Технический директор команды «Ауди» Джеймс Ки объяснил, что решение провести шейкдаун новой машины R26 уже в начале января было продуманным ходом, который планировался с конца 2024-го.

«Это решение было принято около 18 месяцев назад, поэтому мы знали, что это произойдёт. Это не было спонтанно. Но нет, мы хотели — как одни из двух новых игроков на этом рынке — действительно получить отличные результаты на трассе.

И мы договорились с нашими коллегами из отдела силовых установок, что постараемся выйти на трассу как можно скорее. Проблема заключалась в том, что, если подумать о том, как проходил процесс разработки этих автомобилей, с технической точки зрения, с точки зрения шасси, всё было гипотетическим до 1 января, когда мы смогли приступить к аэродинамическим испытаниям.

А аэродинамика определяет облик машины. У тебя очень поздний старт в определении того, как всё должно быть, поэтому ты хочешь тянуть как можно дольше, но при этом ты хочешь начать тесты рано», — приводит слова Ки издание Motorsport.

Комментарии
