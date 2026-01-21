Стало известно время проведения презентации нового болида «Феррари» 23 января

Итальянская команда «Феррари» представит свою новую машину SF-26 для сезона Формулы-1 2026 в пятницу, 23 января. Трансляция мероприятия начнётся в 13:00 по московскому времени.

Презентация будет доступна в прямом эфире на каналах Sky Sport, в онлайн-трансляции на Skysport.it и в социальных сетях Sky Sport F1. После этого болид сразу отправится на первый тестовый выезд (шейкдаун) на частной трассе команды «Фьорано».

Текущий график презентаций команд Формулы-1:

23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;

2 февраля — «Мерседес»;

3 февраля — «Уильямс»;

8 февраля — «Кадиллак»;

9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».