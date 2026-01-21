Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Феррари» — презентация болида на сезон-2026 — дата и время, где смотреть

Стало известно время проведения презентации нового болида «Феррари» 23 января
Комментарии

Итальянская команда «Феррари» представит свою новую машину SF-26 для сезона Формулы-1 2026 в пятницу, 23 января. Трансляция мероприятия начнётся в 13:00 по московскому времени.

Презентация будет доступна в прямом эфире на каналах Sky Sport, в онлайн-трансляции на Skysport.it и в социальных сетях Sky Sport F1. После этого болид сразу отправится на первый тестовый выезд (шейкдаун) на частной трассе команды «Фьорано».

Текущий график презентаций команд Формулы-1:

23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;
2 февраля — «Мерседес»;
3 февраля — «Уильямс»;
8 февраля — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».

Сейчас читают:
«Феррари» в панике, а «Ред Булл» взорвётся? Последние слухи о расстановке сил в Ф-1
«Феррари» в панике, а «Ред Булл» взорвётся? Последние слухи о расстановке сил в Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android