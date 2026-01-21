Скидки
«Альпин» представит новую машину A526 на круизном лайнере в Барселоне

Команда «Альпин» проведёт презентацию своего нового болида A526 для сезона-2026 в пятницу, 23 января. Мероприятие пройдёт на круизном лайнере у побережья Барселоны.

По данным аргентинского издания Noticias Argentinas, французская команда выбрала «кинематографичную» обстановку для презентации, чтобы усилить своё медийное присутствие на старте года. Мероприятие будет закрытым, с приглашёнными гостями и ключевыми партнёрами команды.

На презентации будут присутствовать пилоты команды Пьер Гасли и Франко Колапинто, а также советник Флавио Бриаторе и глава Стив Нильсен. Круизный лайнер предоставлен стратегическим партнёром «Альпин» — компанией MSC.

