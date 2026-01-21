Джонатан Уитли высказался о звуке новых моторов Формулы-1 2026 года

Во время презентации новой машины R26 в Берлине руководитель «Ауди» Джонатан Уитли заявил, что звук двигателя стал одной из первых приятных неожиданностей во время шейкдауна в Барселоне.

«Одно, что я бы сказал и что было очевидно из нашего тестового заезда, — двигатель звучит действительно хорошо. Я также видел немного материалов в социальных сетях от других команд, не знаю, заметили ли вы, но силовой агрегат звучит более агрессивно», — приводит слова Уитли издание Motorsport.

Одним из аспектов, который мог повлиять на звук моторов в Формуле-1 2026 года, является отказ от MGU-H — устройства, которое вырабатывало электроэнергию из тепла выхлопных газов, покидающих силовой агрегат. Поскольку выхлопные системы сильно влияют на звук машины, это может объяснить изменение, тем более что Ф-1 по-прежнему будет использовать двигатели внутреннего сгорания V6.