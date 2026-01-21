«Я бы не сказал, что это невозможно». Хюлькенберг — о карьере в «Ауди» после 40 лет

Пилот «Ауди» Нико Хюлькенберг заявил, что не планирует завершать карьеру в обозримом будущем и не исключает, что продолжит выступать в Формуле-1 даже после 40 лет. Спортсмен настроен помочь немецкому проекту добиться успеха.

«Я бы не сказал, что это невозможно. У меня нет больших планов когда-нибудь уйти. Пока я счастлив, пока секундомер показывает хорошие результаты и пока мой работодатель доволен мной, я буду продолжать ездить. Моя цель — внести свой вклад в успех проекта, доказать свою ценность и в то же время просто сделать свою карьеру максимально успешной», — приводит слова Хюлькенберга издание Motorsport-Magazin.