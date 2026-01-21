Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Я бы не сказал, что это невозможно». Хюлькенберг — о карьере в «Ауди» после 40 лет

«Я бы не сказал, что это невозможно». Хюлькенберг — о карьере в «Ауди» после 40 лет
Комментарии

Пилот «Ауди» Нико Хюлькенберг заявил, что не планирует завершать карьеру в обозримом будущем и не исключает, что продолжит выступать в Формуле-1 даже после 40 лет. Спортсмен настроен помочь немецкому проекту добиться успеха.

«Я бы не сказал, что это невозможно. У меня нет больших планов когда-нибудь уйти. Пока я счастлив, пока секундомер показывает хорошие результаты и пока мой работодатель доволен мной, я буду продолжать ездить. Моя цель — внести свой вклад в успех проекта, доказать свою ценность и в то же время просто сделать свою карьеру максимально успешной», — приводит слова Хюлькенберга издание Motorsport-Magazin.

Сейчас читают:
«Цель — бороться за титул к 2030 году». «Ауди» показала ливрею к дебютному сезону Ф-1
Фото
«Цель — бороться за титул к 2030 году». «Ауди» показала ливрею к дебютному сезону Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android