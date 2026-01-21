Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Альпин» провела тесты на болиде образца 2025 года перед презентацией новой машины

«Альпин» провела тесты на болиде образца 2025 года перед презентацией новой машины
Комментарии

Во вторник, 20 января, команда «Альпин» провела закрытый тестовый день в Барселоне на болиде образца 2025 года, чтобы помочь гонщикам и инженерам войти в рабочий ритм перед стартом сезона. За рулём работали Пьер Гасли, Франко Колапинто и резервный пилот Пауль Арон.

Тест прошёл в рамках регламента TPC (Testing of Previous Car), разрешающего использовать машины прошлых сезонов. Как сообщает PlanetF1, это стандартная «пробуждающая» практика для многих команд, позволяющая коллективу синхронизироваться после зимнего перерыва перед началом интенсивной работы.

Презентация новой машины A526, которая перейдёт на силовые установки «Мерседеса», состоится в пятницу, 23 января. Сразу после этого команда примет участие в первом официальном предсезонном тесте в Барселоне, который пройдёт с 26 по 30 января.

Материалы по теме
«Альпин» представит новую машину A526 на круизном лайнере в Барселоне
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android