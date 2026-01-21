«Альпин» провела тесты на болиде образца 2025 года перед презентацией новой машины

Во вторник, 20 января, команда «Альпин» провела закрытый тестовый день в Барселоне на болиде образца 2025 года, чтобы помочь гонщикам и инженерам войти в рабочий ритм перед стартом сезона. За рулём работали Пьер Гасли, Франко Колапинто и резервный пилот Пауль Арон.

Тест прошёл в рамках регламента TPC (Testing of Previous Car), разрешающего использовать машины прошлых сезонов. Как сообщает PlanetF1, это стандартная «пробуждающая» практика для многих команд, позволяющая коллективу синхронизироваться после зимнего перерыва перед началом интенсивной работы.

Презентация новой машины A526, которая перейдёт на силовые установки «Мерседеса», состоится в пятницу, 23 января. Сразу после этого команда примет участие в первом официальном предсезонном тесте в Барселоне, который пройдёт с 26 по 30 января.